Secret Story 11 – Clash en vue : Alain et Laura s'affrontent

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus entre Laura et Alain. Réunis depuis moins de 24h par une corde, les premières tensions commencent déjà à apparaître entre Laura et Alain. Le ton monte dès le réveil entre les deux Habitants.

Depuis vendredi dernier, Laura est attachée à Kamila. Et si beaucoup redoutait de voir les deux pires ennemies ainsi réunies, le binôme a plutôt été très harmonieux. Les deux jeunes femmes avaient ainsi réussi à mettre leur différends de côté pour affronter cette longue semaine qui les attendait. Mais le Téléphone Rouge a finalement décidé de changer la donne en échangeant les binômes Kamila / Laura et Jordan / Alain.



Alain et Laura se sont donc retrouvés liés l'un à l'autre pour le meilleur et pour le pire. Les Habitants qui avaient noté un rapprochement entre les deux Habitants n'ont pas manqué de les charrier, en particulier Jordan qui peut se montrer très lourd parfois. Ce qui a le don d'embêter un tantinet la belle brune. Et au matin, Laura n'est pas au meilleur de sa forme. Réveillée par Barbara, Jordan et Alain qui dansaient et sautaient au-dessus de son lit, la belle brune incendiaire fulmine et semble sur le point d'exploser. Alors quand Alain lui reproche d'être bordélique, la jeune femme ne parvient plus à se contenir. Elle hausse alors le ton contre son camarade et lui explique que ce n'est pas du tout dans sa nature de laisser traîner ainsi ses affaires. Mais à cause de la semaine des binômes, elle n'a pas pu ranger le contenu de ses valises.



Mais Alain ne veut rien entendre et pointe du doigt « la mauvaise énergie » dégagée par sa camarade. De même, il n'apprécie pas vraiment de voir sa camarade lui gueuler dessus. Mais cette dernière se défend. Ce matin, ce n'est pas contre lui qu'elle en avait. Mais s'il le prend pour lui, c'est son ego qui doit être en cause. Laura estime, que même si elle a haussé le ton, elle n'a rien dit de méchant et ne l'a pas rabaissé. Aussi têtus l'un que l'autre, Laura et Alain ont du mal à reconnaître leurs torts.