Secret Story 11 : Alain et Laura se rapprochent : " Alain est très beau !"

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Depuis le début de l'aventure, Alain et Laura s'entendent comme chien et chat, mais depuis leur mission " ex", les deux Habitants se rapprochent de plus en plus... Vont-ils finir ensemble ?

Coup de théâtre dans la Maison des Secrets ! Laura et Alain qui ne s'entendaient pas il y a quelques jours, se rapprochent de plus en plus... Qui l'eut cru ? Grâce à leur mission "ex", les deux Habitants semblent sur le point de devenir bien plus que des amis... Et même leurs colocataires flairent que quelque chose a changé entre eux deux. Bryan par exemple, est sûr que les deux acolytes vont finir par se mettre en couple et renchérit : "En toute honnêteté je trouve que vous allez vraiment bien ensemble".

" J'ai toujours trouvé Alain très beau"

Ni Alain ni Laura ne semblent trouver cette idée incongrue et sont même presque "flattés" de l’intérêt que leur portent les Etudiants du Campus. " J'ai toujours dit qu'il était très beau Alain", répond la jolie brune lorsque Mister Flou lui demande si elle ne serait pas indifférente au charme de son partenaire de mission... Serait-on devant les prémices d'une belle histoire d'amour ?