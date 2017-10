Secret Story 11 : Alain et Laura se vannent comme toujours !

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

En couple depuis quelques jours, Alain et Laura sont de plus en plus complices. Preuve en est : ils adorent toujours autant se vanner mais cette fois, personne n’est vexé !

Ce n’est pas la première fois qu’Alain et Laura se vannent. C’est d’ailleurs comme ça que leur histoire a commencé mais pas vraiment du bon pied. On se souviendra d’ailleurs longtemps du mythique « T’as vu tes lèvres ? On dirait un zodiac » d’Alain à celle qui n’était encore que son ennemie jurée dans le jeu. Probablement le plus gros fou rire de Secret Story 11 pour Jordan et Noré !

Mais une mission de La Voix a obligé Alain et Laura à collaborer pour faire croire aux autres habitants de la maison des secrets que tous les deux avaient pour secret commun : « Nous sommes des ex ». Une mission réalisée avec succès qui a permis aux deux étudiants du campus de découvrir qu’ils avaient plus de points communs qu’ils ne voulaient bien le croire !

La semaine dernière, voyant la petite nouvelle Shirley tourner autour de son beau brun qui était en mission pour la séduire, Laura a mis les bouchées doubles ! Avec l’aide de son amie Barbara, Laura a envoyé des signaux de détresse à l’intention du séducteur de la maison des secrets … Et il n’a pas fallu longtemps à Alain pour comprendre le message et embrasser sa belle. Depuis, les deux tourtereaux semblent filer le parfait amour. Un amour qui leur ressemble à base de vannes et d’imitations comme en témoigne cette vidéo du jour ! Alain en est sûr et n'a aucun mal à le crier en interview : "Avec Laura, c'est du sérieux".

