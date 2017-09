Secret Story 11 : Alain ou Makao, qui a quitté le Campus des Secrets ?

Par Virginie GONÇALVES | Ecrit pour TF1 |

C'est un combat de titans qui avait lieu ce jeudi soir lors du prime. Nominés par les filles de Secret Story 11, Alain et Makao se sont affrontés dans le Sas. Qui le public a-t-il décidé de sauver ? Découvrez quel candidat est sorti victorieux de cet affrontement et qui a dû quitter le Campus des Secrets.

Si la guerre des clans reste pour l'instant diffuse au quotidien dans le Campus des Secrets, elle se fait bien sentir à chaque nomination. En supériorité numérique, les Habitants dormant dans la chambre du bas ont décidé d'éliminer un à un leurs camarades de la chambre du haut. Pour l'instant, ce plan fonctionne à merveille. Charles et Julie ont été les premières victimes de cette stratégie. Et le clan de la chambre du bas va bientôt accrocher un nouveau candidat à son tableau de chasse. Après s'être concertées avec leurs garçons, les filles du clan ont choisi de mettre en danger Alain et Makao lors des dernières nominations. C'est donc un affrontement choc entre deux fortes personnalités de la saison qui a eu lieu dans le Sas lors de l'Hebdo.



Pour Makao, cette nomination était une première. On pensait que le géant de Secret Story 11 était la mascotte de la maison mais, difficile à vivre au quotidien, il s'est en fait rapidement mis certains de ses camarades à dos. Esseulé dans la chambre du haut, le grand gaillard a payé sa mise de côté. Nominé face à lui, Alain ne s'est lui non plus pas complètement intégré. Le jeune homme s'entend pourtant très bien avec ses camarades mais il n'a jamais réussi à entrer dans le clan. Focalisé sur la réussite de ses missions, le candidat a passé beaucoup de temps avec Tanya puis Laura. Alain a toujours privilégié le jeu et les vraies relations à la stratégie et il en paie aujourd'hui le prix. C'est en tout cas deux candidats majeurs de cette saison 11 qui se sont affrontés ce jeudi dans le Sas. Et à l'issue de l'Hebdo de ce jeudi 28 septembre, c'est Makao qui a quitté la Maison des Secrets.