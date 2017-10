Secret Story 11 : Alain n’est pas insensible au charme de Shirley

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

A peine arrivée dans le Campus des Secrets, Shirley semble avoir déjà succombé au charme d’Alain et cela n’a pas échappé à Kamila qui veut désormais jouer au Cupidon.

La petite dernière de la Maison des Secrets se prénomme Shirley. Après Cassandre et Benjamin, difficile d’arriver encore à se faire une place auprès des autres habitants. Heureusement pour elle, son naturel et sa simplicité ont su séduire Kamila qui a décidé de la prendre sous son aile. Et la marseillaise sait exactement comment faire pour aider la jeune nordiste à s’intégrer. Ayant entendu dire qu’Alain avait déjà fait craqué Shirley, Kamila décide de s’improviser Cupidon et tente de rapprocher les deux habitants.

"Physiquement, il est mignon mais en tant que personne, je ne le connais pas. Je préfère attendre pour voir," lui confie Shirley. Des propos que Kamila s’est empressé d’aller répéter à Alain. Première bonne nouvelle, le beau gosse ne semble pas insensible au charme de la jolie blonde même si au départ, sa préférence va vers les brunes. "C’est une très jolie demoiselle. On parlera et on verra mais pour le moment, y’a rien," a confié à son tour Alain précisant que Shirley "est assez grande pour venir (lui) parler". "Elle est timide," a précisé Kamila pour sa défense. Alors, un futur couple est-il sur le point de voir le jour au sein de la Maison des Secrets ?