Secret Story 11 : Alain n'en peut plus de Tanya !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Depuis quelques jours, Alain et Tanya jouent une idylle naissante. Pour le moment, Alain s'est prêté au jeu sans mot dire. Mais Tanya en fait des tonnes, et cela commence à se voir. Il lui en fait donc part… Tension dans Secret Story 11 !

Juste une mise au point... sur les clichés trop joués d'une love-story ! Rappelez-vous, La Voix a confié une mission exceptionnelle à Alain et Tanya. Ils doivent faire croire aux Habitants de la Maison des Secrets qu'ils se sont amourachés l'un de l'autre. Et jusque-là, tout se déroulait à merveille, Tanya et Alain ont réussi d'une main de maître à se jouer des candidats. Tels des acteurs, ils incarnent leurs personnages avec brio, provoquant même un sentiment de jalousie du côté de Barbara, qui s'est vite intéressée beau gosse. À plusieurs reprises, elle lui a témoigné son attirance : un cœur lui a été dessiné sur le cou, une déclaration lui a été dédiée lors de la première soirée confessions de Secret Story 11 et une kyrielle de regards lui ont été destinée.

Malgré cela, tous ses appels de phares n'ont pas eu l'effet escompté, Alain ne peut, pour le moment, lui avouer l'attirance réciproque qu'il éprouve à son endroit... Et c'est bien normal, sa mission l'y oblige. Tanya, quant à elle, se réjouit du cas de conscience auquel est confronté son coéquipier, car elle l'apprécie vraiment et ne le veut rien que pour elle. Il correspond en tout point aux hommes qu'elle a l'habitude de côtoyer. Elle prend un malin plaisir à se rapprocher de lui, quitte à en faire des tonnes. Mais la scène du fauteuil a été la goutte d'eau faisant déborder le vase. En effet, Alain profite d'un instant loin des regards pour faire part de son agacement. « Pour moi, c'est trop. On est dans la caricature ! » explique-t-il, devant une Tanya plus qu'à l'écoute. Elle va changer son fusil d'épaule. Mais n'est-il pas trop tard ? Les Habitants ont peut-être d'ores et déjà décelé les arcanes qui entourent le faux couple – qui sait ?

>> À (re)voir : Tanya ne lâche pas sa proie Alain, au grand dam de Barbara, jalouse comme jamais ! La séquence est à retrouver ci-dessous. Regardez !