Secret Story 11 – Alain, sur la route du mariage avec Laura

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Petit à petit, l'oiseau Alain fait son nid. Cette semaine, le candidat a hérité d'une mission exceptionnelle taillée pour lui. Si, aujourd'hui, le bel hidalgo roucoule tranquillement avec Laura, on s'en souvient, au début de Secret Story 11, il ne craignait pas d'aller au charbon pour accomplir ses missions (qu'il enchaînait d'ailleurs). Alain a ainsi réussi à faire croire aux autres Habitants qu'il avait eu un coup de coeur pour la panthère Tanya malgré leur différence d'âge puis que leur couple improbable s'était séparé avec pertes et fracas. Il avait aussi convaincu Kamila que Laura et lui étaient des ex. Sauf que depuis que Laura et Alain sont passés de faux ex à vrais amoureux, le joueur qui était en lui s'est un peu endormi. Et alors que la finale approche à grands pas, il était temps de le réveiller !



Alain doit faire croire à ses camarades qu'il veut demander Laura en mariage avant de piéger aussi sa belle. Depuis quelques jours, le candidat met donc en place sa stratégie. Le bel hidalgo a décidé d'y aller petit à petit. Frapper trop fort d'un coup, comme l'ont fait Charlène et Benoît pour leur mission séparation, est en effet l'assurance d'un bide. Alain a commencé par raconter un faux rêve à Barbara – il aurait rêvé qu'il se mariait avec Laura – sachant qu'elle allait s'empresser de tout répéter à son amie. Et, après avoir posé les fondations de sa mission, il vient de passer à l'étape suivante. Avant de faire sa demande, il doit d'abord convaincre qu'il est prêt à s'engager. Pour cela, le joueur s'attaque d'abord à Shirley. Il lui explique qu'il sait que tout va très vite avec sa petite amie mais qu'il l'aime vraiment. Toutefois, il se rend bien compte que Laura a encore des hésitations. Il se demande donc si lui passer la bague au doigt ne pourrait pas la rassurer. Une approche tout en douceur qui fait tomber Shirley totalement dans le panneau !



A qui Alain va-t-il s'attaquer ensuite pour crédibiliser sa mission mariage ?