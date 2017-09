Secret Story 11 – Alain s'emporte : « Tanya, tu me casses les *ouilles ! »

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Lors de l'Hebdo du jeudi 14 septembre, Alain et Tanya ont eu pour mission de mettre un terme à leur idylle naissante. Et ils le font avec brio !

L'amour c'est comme une cigarette […] Ça pique les yeux, ça fait pleurer et ça s'envole en fumée ! » Sylvie Vartan. Après avoir joué les amoureux transis, Alain et Tanya ont désormais un nouveau rôle à interpréter : le couple au bord de la rupture ! Une rupture rock'n roll comme le soulignerait Tanya. La Panthère profite en effet de toutes les occasions pour berner ses camarades. La dernière en date n'est autre que la Soirée Confidences où Alain n'a pas caché son attirance pour Barbara, avec qui il pourrait passer la nuit et Charlène, avec qui il pourrait partager sa vie – rien que ça ! Sacrilège ! Tanya a tout simplement été mise de côté. Sauf que Tanya, on ne la laisse jamais sur le bas-côté… Alain va en mesurer les conséquences.

Alors que les Habitants s'apprêtent à rejoindre les bras de Morphée, il est hors de question pour Tanya de s'endormir auprès d'Alain, l'homme qui la dédaigne avec la plus grande des facilités. Commence ici une rixe jouée au débotté, avec maîtrise et habileté. « Va t'envoyer en l'air avec Barbara, elle n'attend que ça ! » lâche-t-elle excédée. « Tu me casses les *ouilles, t'es insupportable. Calme-toi ! » darde Alain. « Fais une partie de bridge », ajoute-t-il néanmoins afin qu'elle reprenne ses esprits. Ce à quoi elle répond : « Avec quoi ?! Tu sais très bien qu'on n'a pas de cartes ! » Une réplique saillante et pleine d'humour qui fait sourire la maisonnée. Une chose est sûre, tout le monde n'y voit que du feu, et c'est tant mieux.

