Secret Story 11 : Alain se livre et dévoile ses sentiments pour Laura

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Depuis quelque temps, Alain et Laura se tournent autour et semblent sur le point de se mettre en couple. Lors d'une discussion avec Barbara, le beau gosse de la Maison des Secrets s'est livré sur ce qu'il ressent pour la jolie brune.

Au tout début de l'aventure, Laura et Alain n'avaient rien du couple idéal. Entre leurs différents clashs et leur entente en dent de scie, les deux candidats ne pensaient pas se rapprocher un jour l'un de l'autre... et pourtant ! Depuis, les choses ont bien changé entre l'Etudiant et la jolie brune... petit à petit, ils ont appris à se connaitre et sont désormais très proches. Si proches qu'ils pourraient bien très vite se mettre en couple, pour le plus grand plaisir de Barbara, qui avait elle aussi tenté sa chance avec le beau brun il y a quelque temps. Devenue son amie, la candidate a accueilli les confidences de son ancien coup de cœur et a aidé Alain à dévoiler ce qu'il ressent.





« Ça s’est fait comme ça, à la limite j’en rigolais... et je ne sais pas, c’est peut-être le fait d’être resté allongés, de se parler. Je me suis dit je vais attendre que les jours passent pour être sûr… et ça ne redescend pas… » livre Alain avant d'avouer qu'il aurait préféré devoir séduire Laura pour sa mission, plutôt que Shirley... « Vous êtes trop beaux ensemble, vous matchez bien » conclut Barbara, trop heureuse voir ses deux amis sur le point de se mettre ensemble. Une séquence à revoir dans le player ci-dessus.