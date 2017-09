Secret Story 11 : Alain de nouveau nominé, qu'a t-il bien pu faire ?

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Coup dur pour Alain ! L'ex ( faux) compagnon de la Panthère est nominé cette semaine pour la deuxième fois depuis le début de l'aventure et se sent mis à l'écart par ses camarades.

Le verdict est tombé hier soir : Alain est nominé cette semaine aux côtés de Makao. Malheureusement, ce n'est pas la première fois que le beau brun se retrouve dans le Sas. Depuis le début de l'aventure, c'est la deuxième fois qu'il est sur la sellette et il commence à se demander si son niveau de popularité au sein de la Maison des Secrets n'y serait pas pour quelque chose... Déprimé, il se confie à Charlène qui lui avoue qu'elle l'a nominé avant d’essayer de lui remonter le moral : " Comme tout le monde ici il y a le coté stratège, affinités et autres. Il y en a qui votent par affinités, d'autres uniquement par stratégie, et certains ont peut être même mis des noms au pif".







"Le hasard serait vraiment capricieux"

Mi-amusé mi-triste, Alain ironise : " Le hasard serait vraiment capricieux" et reste dans son état d'esprit pessimiste. Il explique à Charlène à quel point il se sent seul dans la Maison. En effet, l'ami de la Panthère à l'impression que ses camarades l'évitent, et prennent même la porte lorsqu'il arrive dans une pièce. " Je me sens comme si j'avais la peste" explique -t-il à Charlène qui tente tant bien que mal de l'aider à remettre les choses dans son contexte. Selon la jolie blonde, le secret d'Alain, que chacun essaye de percer, serait l'une des raisons des comportements des Habitants...