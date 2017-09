Secret Story 11 : Alain et Tanya : la mascarade ne prend plus !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Le couple formé par Alain et Tanya est dans la ligne de mire des Habitants de la maison qui sont toujours plus dans la suspicion.

Tanya et Alain assurent être en couple depuis plusieurs jours maintenant mais les autres Habitants ne sont pas dupes et ont du mal à se faire à l'idée qu'un jeune homme comme Alain ait pu tomber sous le charme de la doyenne Tanya. Pour dissiper leurs doutes, les candidats réclament une preuve concrète : un bisous ! Lors de la soirée Disco, le faux couple s'est alors embrassé pour la première fois.





Mais ce baiser est-il crédible aux yeux de tous ? Pas sûr... Alain ne semble pas très enthousiaste...Ce baiser a semé le doute chez ses camarades. En ont-ils trop fait ? C'est en tout cas ce qu'ont l'air de penser certains : "Pour moi ce couple là est impossible, c'est pas envisageable" lâche Jordan. "Ce couple je n'y crois pas une seconde. Je ne suis du tout enchanté par ce qui est en train de se passer, qu'Alain se joue d'elle. Quand ils se sont embrassés, j'ai bien vu que pour Alain ce n'était pas du tout spontané et naturel. Je suis déçu parce que c'est un joueur fort mais sur ce coup là il a mal joué."





Face à tous ces doutes, Alain se retrouve seul contre tous et doit toujours trouver de meilleures excuses pour protéger sa mission le plus longtemps possible. Affaire à suivre...