Secret Story 11 : Alain et Tanya se raprochent, Barbara enrage… Les 3 temps forts du vendredi 8 septembre 2017

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis le départ de Lydia, la vie dans la Maison des Secrets a repris son cours avec ses rapprochements et ses animosités. Entre Tanya et Alain, tout semble rouler : leur mission avance peu à peu, au grand dam de Barbara. Celle-ci enrage. Mais en plus de Tanya, la jolie blonde a également une dent contre Laura. Retour sur les meilleurs moments de la journée du 8 esptembre.

Les Habitants entament leur deuxième semaine dans la Maison des Secrets. Malgré la peine de voir Lydia quitter l'aventure, tous reprennent le cours de leur histoire. Les couples continuent d'échafauder leurs stratagèmes, même si la Voix a décidé de compliquer un peu la tâche en interdisant à Kamila et Noré de se parler durant 48h. Pendant ce temps, Tanya et Alain avancent lentement mais sûrement dans leur mission « faux couple »…



Alain et Tanya se cherchent



En mission pour faire croire à leurs camarades qu'ils ont eu un coup de coeur l'un pour l'autre, Tanya et Alain savent prendre leur temps. Mais leur rapprochemnt en paraît d'autant plus naturel. Les deux Habitants passent beaucoup de temps ensemble apprennent à se connaître et semblent attentionnés l'un envers l'autre. Au petit matin, Tanya, toujours aussi déchaînée et déjantée, a même décidé d'aller réveiller son camarade pour danser sur le titre phare de la comédie musicale Grease, You're the one I want.



Tanya et Barbara s'expliquent



Cependant, le rapprochement entre Tanya et Alain semblent beaucoup amuser les Habitants, il n'en est pas de même pour Barbara. La jolie blonde qui a jeté son dévolu sur le jeune homme, supporte très mal que la doyenne de l'aventure s'accapare ainsi le bel Alain. Elle évoque d'ailleurs son désarroi avec Charlène. Elle semble désespérée qu'Alain ne lui accorde aucune attention. Alors Barbara décide d'avoir une franche explication avec Tanya. Elle trouve en effet que la doyenne de l'aventure lui a manqué de respect en effaçant le coeur qu'elle avait dessiné sur le cou d'Alain. Mais toute aussi tenace que sa rivale, Tanya lui explique que le jeune homme ne lui appartient pas, elle peut donc faire ce qu'elle veut... Agacée, Barbara attaque alors : « Tu confirmes ce que je pensais de toi et je vais en rester là parce que sinon, je vais avoir des mots qui vont dépasser ma pensée. » Ambiance...



Barbara ne peut pas encadrer Laura



En plus de son ressentiment à l'égard de Tanya, Barbara a une autre Habitante dans le collimateur. Forte tête, la jolie blonde n'est pas du tout du genre à se laisser faire. Problème : c'est également le cas de Laura. Et quand deux caractères forts doivent cohabiter, cela provoque parfois des étincelles. De toute façon, Barbara a décidé d'emblée que sa camarade était « typiquement le genre de fille qu'elle déteste ». Et elle semble ne pas avoir changé d'avis depuis. En effet, alors qu'elle parle avec Charlène, elle lui avoue que ça ne passe pas du tout avec Laura et prédit même un clash avec elle.



Retrouvez le réveil en musique de Tanya et Alain :