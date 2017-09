Secret Story 11 : Alain tend un piège à Bryan

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

En mission cette semaine pour faire croire aux autres Habitants que son couple avec Tanya part à vau-l'eau, Alain joue les hommes déçus et désenchantés auprès de Bryan. Ce dernier n'y voit que du feu et pris au piège, il entreprend même de donner des conseils à son camarade.

Alors qu'ils ont passé les deux premières semaines de l'aventure Secret Story 11 à se rapprocher afin de faire croire aux autres Habitants qu'ils ont eu un coup de coeur, il est désormais temps pour Tanya et Alain de se séparer. En effet, lors de l'Hebdo du jeudi 14 septembre, La Voix a décidé de prolonger la mission qu'elle avait donnée aux deux faux tourtereaux. Ils doivent enfin désormais feindre désaccords et disputes jusqu'à la rupture. Tandis que Tanya s'amuse à titiller son complice au point de le traiter comme son homme objet, Alain joue les victimes. Et Bryan n'y voit que feu…

Heurté, choqué même de voir ainsi Alain malmené, le jeune homme qui réside à Los Angeles s'est visiblement donné pour mission d'ouvrir les yeux de son camarade sur le comportement irrespectueux de Tanya. Bryan, qui est visiblement tombé dans le panneau, conseille donc à son camarade de ne pas se laisser faire et de réagir.



Sans doute très heureux que la supercherie prenne aussi bien auprès de Bryan, Alain décide d'enfoncer le clou. Il commence ainsi à se plaindre du comportement de sa fausse dulcinée, tout en affirmant ne pas vouloir être trop méchant avec elle puisque, lui, a du respect pour elle. Bryan rétorque alors que Tanya « va un peu loin » ! Même si le bel hidalgo continue de défendre du bout des lèvres la doyenne de l'aventure, il abonde dans le sens de son interlocuteur et promet donc d'avoir une véritable explication avec Tanya afin de mettre les choses au clair. Voilà donc une mission qui débute sous les meilleurs auspices. Alain prépare doucement le terrain pour la dispute qui mettra fin à cette (fausse) idylle.



Découvrez comment Bryan se fait berner par Alain :