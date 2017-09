Secret Story 11 - Alain : une go est déjà croc de lui, mais qui ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Elle a les yeux revolver et le regard qui tue, Barbara a tiré la première. Et dans sa ligne de mire : Alain, le charme méditerranéen en personne. Pour l’aider à mieux cerner sa proie, Julie se dévoue et tâte le terrain. Elle tente de savoir si le bel éphèbe est attiré par cette dernière. Mais la conversation commence mal, très mal… La passionnée de théâtre, qui joue ici les entremetteuses, lui révèle une étonnante nouvelle. En effet, Barbara pense qu’il est gay. De plus, il serait « trop beau pour être hétéro ». Des confidences qui font sourire le match de Tanya, à qui il doit beaucoup. Pour rattraper le coup, Julie fait part de son hypothèse. Selon elle, Barbara se donnerait une excuse pour ne pas montrer la forte attirance qu’elle éprouve à son endroit. Alain est ravi car lui aussi trouve que Barbara est une jolie femme. « Elle est agréable et super douce » avoue-t-il. Julie acquiesce. Cerise sur le gâteau, lorsqu’elle lui avance qu’ils iraient bien ensemble. Instinctivement, le bientôt quarantenaire répond : « Grave ! » Un nouveau couple à l’horizon ? Peut-être… Mais cela n’arrangerait pas les affaires de Tanya qui, rappelez-vous, doit se mettre en couple avec Alain. Le laissera-t-elle se rapprocher de la jeune femme ? Certainement pas, et pour l’aider en ce sens, E.T. lui prêtera sans doute main forte. <br>

