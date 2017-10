Secret Story 11 : Alain veut "un futur avec Laura à l'extérieur"

Par Pauline Conseil | Ecrit pour TF1 |

Chaque semaine, MYTF1 vous propose de retrouver des candidats de Secret Story 11 pour une interview exclusive. Cette fois, c’est Alain qui s’est rendu au confessionnal pour se prêter au jeu des questions/réponses. Avec Laura, « oui c’est du sérieux ! » annonce Alain d’entrée de jeu. « On a pris le temps de se connaître pour être sûr de faire un vrai pas en avant (…) Je pense qu’à l’extérieur, il peut y avoir un futur. Ça peut fonctionner ! En tout cas, je l’espère ».

Amour sincère ou stratégie de la part de Laura ? Alain là encore n’a aucun doute. Les intentions de sa chère et tendre sont sincères ! « Il y a eu un vrai rapprochement naturel dû au fait qu’on se plaît tous les deux et ce n’est pas du tout une stratégie, » explique le beau brun dans son interview à MYTF1. Alors, qu'est-ce qui le fait le plus craquer chez Laura ? « Son sourire ! J’adore la voir rigoler ». Au contraire, ce qui pourrait l’agacer chez elle, ce sont « ses petits coups de gueule matinaux ». « C’est un petit peu dur à gérer mais dans ce cas de figure, je la laisse toute seule se calmer, » avoue Alain avec le sourire.

Si Alain semble déjà très épris de sa belle, il n’en oublie pas moins le jeu et ce n’est pas son histoire d’amour qui risque de le détourner. Bien au contraire, il est d’ailleurs toujours très déterminé à trouver le secret de Laura qui est elle aussi à fond sur le secret d’Alain. Alors, qui des deux tourtereaux trouvera le secret de l’autre en premier ?