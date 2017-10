Par VG | Ecrit pour TF1 |

S'il ne faut pas chercher Laura, qui démarre au quart de tour, il ne faut pas non plus titiller Tanya, la panthère de la Maison des Secrets ayant elle aussi du répondant. Alors forcément, quand ces deux caractères forts vont au clash, le ton monte très vite et les amabilités volent.

Jeudi soir, lors de l'Hebdo, Tanya a hérité d'une clochette qui lui a donné le pouvoir de mener à la baguette ses camarades. Depuis plusieurs jours, la panthère fait donc régner sa loi dans la Maison des Secrets. Et si les demandes de Tanya ont un temps fait rire les Habitants, pour certains, la plaisanterie a assez duré. Car la candidate a des victimes favorites. Elle profite évidemment de sa clochette pour mener la vie dure à Barbara, qu'elle ne supporte pas depuis le début de Secret Story 11. Mais, étonnamment, elle se défoule aussi beaucoup sur Laura et Alain. On pensait pourtant les trois candidats proches. Mais Tanya n'a pas vraiment digéré le rapprochement entre les deux jeunes gens. Et peut-être fait-elle payer à Laura et Alain le fait qu'ils s'entendent désormais très bien.



Si Tanya demande au reste des Habitants des petites choses amusantes, c'est beaucoup moins fun pour Barbara, Laura et Alain. La fée clochette les oblige chaque jour à faire le ménage dans la Maison des Secrets. Sauf que Laura commence à en avoir ras le balai d'être de corvée de nettoyage. Alors, quand Tanya l'interrompt dans son brushing et exige qu'elle aille laver la vaisselle tout de suite, c'est la goutte d'eau qui fait déborder l'évier ! Laura n'en peux plus. Et quand on énerve Laura, elle n'hésite pas à clasher. Mais Tanya n'a aucune intention de se laisser faire. La panthère sort aussi ses griffes et le ton monte entre les deux candidates. Un violent clash ou les deux candidates n'y vont pas de main morte ! Tanya, très énervée, finit même par faire un fuck à Laura.



Laura s'est-elle fait une nouvelle ennemie dans la Maison des Secrets ?