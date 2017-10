Secret Story 11 : Amour, déception, rupture, jalousie… Résumé de la journée du samedi 28 octobre

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Encore une journée riche en rebondissements dans la Maison des Secrets. Charlène et Benoît risquent le tout pour le tout pour sauver leur secret. Entre Benjamin et Barbara, la rupture est définitivement consommée, ce qui ravit énormément Jordan. Quant à Laura et Alain, l'amour est toujours au beau fixe.

Encore une fois, l'Hebdo de jeudi a redistribué les cartes entre les Habitants de la Maison des Secrets. Ainsi le secret de Charlène et Benoît est plus que jamais en danger et ils vont devoir prendre tous les risques pour tenter de le protéger. Pour Benjamin et Barbara, le prime a visiblement scellé le sort de leur relation, pour le plus grand plaisir de Jordan. En revanche, l'amour est toujours au rendez-vous entre Alain et Laura.



Un bisou à haut risque



Lors de l'Hebdo, la Voix a décidé de pimenter la chasse aux secrets en donnant une mission à Charlène et Benoît. A chaque fois qu'une petite musique bien spécifique retentira dans la Maison, les deux amoureux devront se rendre sur la croix blanche pour échanger un bisou durant 10 longues secondes, en espérant que personne ne les surprenne… Si la première tentative s'est soldée par un échec total, permettant ainsi aux Habitants de découvrir un indice sur la jolie blonde, le deuxième essai est une réussite. Mais attention aux Habitants, comme Jordan, qui furètent partout pour tenter de comprendre la raison de ce signal sonore.



La fin d'une histoire



Lors de l'Hebdo, Benjamin a remporté les clés de l'Attrape-Rêves, la Love Room du Campus des Secrets, lui donnant ainsi la possibilité d'y passer ses nuits aux côtés de Barbara. Mais il semble qu'au lieu d'encourager le tout jeune couple, cette chambre pour amoureux leur a plutôt mis la pression. Si bien que les deux camarades ont décidé de prendre leurs distances et de rompre. Une décision qui a, au moins, fait un heureux. En effet, Jordan n'a pas tardé à féliciter Benjamin pour cette sage décision. En revanche, Benjamin qui espérait encore avoir des câlins de la part de sa camarade, s'est vu repoussé par désormais son ex. Une attitude qu'il a visiblement du mal à comprendre…



L'amour toujours…



Si le couple Barbara – Benjamin bat de l'aile, ce n'est pas vraiment le cas de celui formé par Alain et Laura. Les deux tourtereaux sont plus complices que jamais. Définitivement sur la même longueur d'onde, les amoureux n'hésitent pas à se moquer des travers de l'un et l'autre. Mais ils savent aussi se montrer romantiques. D'ailleurs Laura ne se fait pas prier pour faire un tendre massage à son amoureux.



>>> Retrouvez la vidéo dans laquelle Alain et Laura se vannent mutuellement :