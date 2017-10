Secret Story 11 : Après Alain, Benoît a aussi eu le droit à un "strip-tease" de Barbara

Par SB | Ecrit pour TF1 |

Barbara n'est pas pudique. Pas le moins du monde. Aussi quand elle a besoin de se changer, elle n'hésite pas à se déshabiller et se rhabiller entièrement devant les hommes et les femmes qui sont devant elle, sans rien demander. Elle fait ce qu'elle veut. Alain a déjà eu l'occasion de voir la jeune femme topless alors qu'elle cherchait une nouvelle tenue. D'ailleurs, Alain n'a pas hésité à ouvrir les yeux pour se rincer le regard avec la parfaite plastique de Barbara. Benoit, lui, est un gentleman et quand Barbara tente d'enfiler sa tenue, le jeune homme se retourne et ferme complètement les yeux, histoire de ne rien voir. La vidéo est à visionner en fin d'article.

Manque de pot, Charlène - au bord de la crise de nerfs - veut voir ce qu'il se passe dans la chambre du haut et n'hésite pas à entrer dans la chambre. Déjà qu'elle a dû mal à contenir sa jalousie et supporte mal le fait que son homme soit coller H24 à son homme, le strip-tease de la jeune femme ne va pas aider la belle à se calmer. Mais, elle peut se rassurer, Benoit semble être assez fort pour résister à la tentation de jeter un coup d’œil... même dans les miroirs qui refléteraient le corps dénudé de celle que Laura surnomme "la chaudière". Une chose est sûre, Benoit aura fort à faire pour calmer les ardeurs de Barbara et la jalousie de sa compagne.