Secret Story 11 : Après le clash, Laura règle ses comptes avec Noré

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

On l'aura compris : Laura a un caractère explosif ! De nature entière, elle n'est pas du genre à se laisser faire. Alors quand on s'attaque une énième fois à son physique, la jolie brune voit rouge et n'hésite pas à hausser le ton et tant pis si cela doit tomber sur Kamila, qui faisait pourtant partie de l'une de ses proches. Un clash monumental qui a fait vibrer les murs de la Maison.



Mais lors de cette bruyante dispute, Laura n'a pas supporté que tous les Habitants décident de se mêler de l'embrouille et prennent ainsi partie contre elle. Elle a particulièrement été étonnée de Benoît, Charlène et Noré qui ont tous décidé de se ranger derrière Kamila. Une fois la tension retombée, Laura décide d'aller voir Noré pour lui dire à quel point son comportement l'a déçue. Elle pensait qu'ils étaient pourtant amis… Le Marseillais a en effet tenté de défendre Kamila qui n'est autre que sa femme. Mais ça Laura l'ignore…



Pour éviter d'éveiller les soupçons de sa camarade, Noré tente alors de calmer le jeu avec sa camarade. Il lui explique ainsi qu'il n'a pas vraiment voulu prendre parti pour Kamila. Et s'il a haussé le ton contre Laura, c'était surtout pour tenter de lui faire entendre raison. Mais comme elle crie trop fort, il était obligé de parler plus fort qu'elle. Mais Laura ne l'entend pas de cette oreille, surtout qu'elle ne s'attendait pas à un tel acharnement de la part de personnes qu'elle considérait comme étant ses « potos ».



>>> Retrouvez cette explication au sommet entre Laura et Noré dans la vidéo ci-dessous :