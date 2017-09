Secret Story 11 : Après le clash Noré/Makao, la guerre des clans se précisent

Par Sabine BOUCHOUL | Ecrit pour TF1 |

La guerre des clans fait rage dans le Campus des Secrets et le clash entre Noré et Makao ne risque pas d'arranger les choses.

L'osmose et la légèreté ne sont plus que de lointain souvenir dans la maison des Secrets. En effet, depuis quelques jours, la guerre des clans fait rage. Une guerre qui s'est amplifiée avec le clash entre Kamila et Laura. Depuis, deux clans se sont dessinés et entre membres de clans, on se protège.

Ainsi, lorsque Noré et Makao s'embrouillent suite au jeu du "Secret Dancefloor", les membres s'organisent pour se défendre. Bien entendu, Kamila prend la défense de son mari Noré. Makao, de son côté sont derrière l'ancien garde du corps du président Emmanuel Macron. Noré tente de prendre à parti Laura en lui demandant si le "tapage" de Makao l'avait empêché de se concentrer, en toute honnêteté et franchise elle répond que non. De même pour Alain qui, ne voit pas pourquoi une telle embrouille a eu lieu.

Et cette ligne de défense va aussi s'affirmer plus tard quand Bryan démonte Makao devant le reste de la Maison, répétant que ce dernier a été arrogant et irrespectueux. "Toute la maison le pense", affirme-t-il. La voix de Laura s'élève, "non, moi je ne le pense pas". Alain aussi défend Makao en lui demandant de ne pas mettre tous les Habitants dans le même sac. "C'est toi qui pense ça", dit-il sur un ton sage. En attendant, les tensions montent et le prime qui se profile ce soir ne risque pas de calmer les ardeurs des Etudiants.