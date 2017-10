Secret Story 11 : Après le clash, la réconciliation pour Laura et Alain

Par | Ecrit pour TF1 |

Alors que Laura était reliée à Kamila par une corde élastique depuis quelques jours, le Téléphone Rouge a finalement décidé de changer la donne. Si Kamila se retrouve en binôme avec Jordan, Laura est en duo avec Alain.



Ce matin, Laura et Alain se sont donc réveillés ensemble. Mais Laura n'est pas au meilleur de sa forme. Réveillée par Barbara, Jordan et Alain, la belle brune semble être sur le point d'exploser. Alors quand Alain lui reproche d'être bordélique, la jeune femme ne parvient plus à se contenir et explose devant un Alain stupéfait qui ne pensait pas déclencher une telle colère chez sonancienne complice. Un énorme clash éclate alors entre les deux habitants. En effet, Laura n’hésite pas à monter le ton et s’en prendre verbalement à Alain.



Les tensions durent plusieurs heures entre Laura et Alain. Finalement, Alain fait le premier pas pour enterrer la hache de guerre. Le bel hidalgo ne supporte pas d’être en conflit avec la belle brune qu’il apprécie beaucoup dans le Campus des secrets. Contre toute attente, Laura accepte la main tendue par Alain. Depuis, les deux candidats ont retrouvé leur belle complicité. Pourvu que ça dure !



