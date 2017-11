Secret Story 11 - Après sa rupture avec Alain, Laura se console dans les bras de Marie

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Depuis l’Hebdo spéciale Halloween, Laura est aux anges ! En effet, sa meilleure amie Marie a fait son entrée dans la Maison des Secrets sous un prétexte fallacieux. Celle-ci doit en effet faire croire aux Habitants qu’elle ne pourra intégrer définitivement la Maison des Secrets qu’en prenant la place de l’un des Etudiants du Campus. Alors en attendant, la jolie jeune femme réside dans la Tour de Contrôle…



Quand Marie rend visite aux Habitants, Marie et Laura doivent faire semblant de ne pas se connaître. Alors pour que les deux jeunes femmes soient enfin elles-mêmes, Laura décide d’aller rendre visite à son amie et complice dans la Tour de Contrôle, via la trappe située dans la chambre du haut. Laura profite ainsi d’être seule dans la chambre pour enfin s’éclipser.



Arrivée dans la Tour de Contrôle, Laura tombe dans les bras de Marie. Mais elles doivent faire vite : il ne faudrait pas que l’un des Habitants remarque son absence. Alors les deux jeunes femmes mettent rapidement leur stratégie en place en vue de la supercherie de la Voix et bien sûr, elles évoquent Alain... Marie qui nous confiait, avant son entrée dans la Maison, qu’elle trouvait le couple Laura – Alain très mignon, demande à son amie si elle est sûre de son choix… Laura répond alors qu’elle aime beaucoup Alain, mais ce qu’il a fait avec Charlène et la dispute qui s’en est suivie ont mis un coup de frein à tout ça : « Tu me connais, c’est rédhibitoire ! » Marie semble comprendre sa camarade et valide le fait que décidément Laura et Alain sont bien trop différents !