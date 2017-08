Secret Story 11 : Athénaïs nostalgique de son aventure, elle poste une photo adorable

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

C'est enfin officiel ! La saison 11 de Secret Story arrive le 1er septembre prochain sur TF1. Pour l'occasion, l'animateur phare du programme a tout donné. Cette année, comme la Maison des Secrets aura des allures de campus américain, Christophe Beaugrand n'a pas hésité à sortir des déguisements appropriés. En effet, dans la vidéo de lancement, on le découvre en joueur de baseball ou encore en pom-pom girl, ce qui a beaucoup amusé les internautes, impatients être en septembre. Mais l'arrivée de cette nouvelle saison, qui excite les fans, provoque chez certains anciens candidats un peu de nostalgie.

En effet, Athénaïs, candidate emblématique de la saison 10, qui avait touché les internautes avec son secret "J'ai été transplantée 3 fois" (voir vidéo ci-dessus), semble avoir un pincement au coeur quand elle repense à son aventure. La jeune femme a posté une adorable photo sur les réseaux sociaux, où on la retrouve en compagnie de Manon, la jumelle d'Anaïs, ainsi que de Maeva. En légende de ce cliché adorable, Athénaïs a adressé un message plein de tendresse à ses camarades : "Ces deux bombasses, je ne pouvais que les dénicher dans une petite maison haut perchée, perdue dans les nuages... Des perles pareilles non d'une petite huître" a-t-on pu lire. Et oui, Secret Story marque à jamais la mémoire des candidats.