Secret Story 11 : Athénaïs sur la plage, elle fait tomber le haut

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

De nature plus discrète que certains candidats de la saison 10 de Secret Story, Athénaïs, qui a réalisé un beau parcours, a réussi à s'entourer d'une belle communauté sur les réseaux sociaux. Celle qui avait touché le coeur du public avec son lourd secret "J'ai été transplantée trois fois", semble aujourd'hui heureuse et épanouie. S'il n'était pas facile pour elle de se mettre en maillot de bain devant ses camarades du jeu dans la Maison des Secrets, elle arrive en revanche à plus se lâcher dans sa vie privée, photo à l'appuie.

Et c'est avec un filtre du célèbre réseau social Snapchat qui lui donne des oreilles de léopard et le bout du nez noir, que l'on découvre Athénaïs tout sourire. La jeune femme, qui profite visiblement du sable chaud d'une plage près de Bordeaux, a dévoilé une adorable photo de ses vacances : "Playaaaa! Bon week-end la #TeamAthé ça va être lourd ! " a-t-elle annoncé en légende du cliché, à l'évidence très excitée de se prélasser au soleil. Avec son visage d'ange et ses yeux bleus azur, l'ancienne Habitante de la Maison des Secrets qui a fait tomber le haut pour l'occasion, a reçu de nombreux compliments de la part de ses abonnés : "Tu es magnifique, je t'adore. Profite bien de tes vacances", "Olala ces yeux... Tu es belle !" ou encore "Que dire à part que tu es très jolie Athé" a-t-on pu lire parmi les dizaines de commentaires.

La photo a récolté près de 1000 "j'aime" en seulement quelques heures, c'est un franc succès pour la candidate de télé-réalité.





