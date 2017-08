Secret Story 11 : Athénaïs s'offre un nouveau tatouage (PHOTO)

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Athénaïs n'est restée qu'un mois dans l'aventure, mais elle a marqué la saison 10 de Secret Story par sa personnalité attachante, et surtout son incroyable secret : "J'ai été transplantée trois fois". Lors de la révélation, le public avait été touché par son passé douloureux et son combat pour le don d'organes, et reste aujourd'hui très proche de la candidate. En effet, sur les réseaux sociaux, la jeune femme détient une belle communauté qui s'élève à plus de 52 000 abonnés à ce jour. Très proche de ses fans et présente régulièrement sur la Toile, Athénaïs partage des instants de son quotidien et dévoile des informations croustillantes de sa vie privée.

Dans la Maison des Secrets, Athénaïs était une candidate plutôt réservée mais qui n'hésitait pas à mouiller son maillot, la sexy douche avec Thomas et Darko en est d'ailleurs la preuve. La jeune femme savait être sexy et le prouve très souvent avec des selfies sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui pas de photo au bord de l'eau ni de bikini, mais un nouveau tatouage. Athénaïs a posté un cliché où elle dévoile sa dernière folie, un tatouage placé sur le bras qui a l'air d'avoir une signification bien particulière. En effet, en légende de cette photo, on peut lire "Pour que chaque jour compte". Voilà une belle philosophie de vie.