Secret Story 11 : Ce qui vous attend ce soir dans le Debrief !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Ce soir dans le Debrief, Christophe Beaugrand et sa Secret Team reçoivent comme invité la première éliminée de cette onzième édition de Secret Story : Lydia. Une semaine après avoir fait son entrée dans le jeu, la jolie brune a vu son aventure prendre fin ce jeudi 7 septembre lors du tout premier prime de la saison. Celle qui avait pour secret " je suis l’espionne des internautes" n’a malheureusement pas eu assez de temps pour jouer et créer un lien avec le public. Elle reviendra sur son aventure auprès de vos experts préférés.

Ce soir est également l’occasion pour Christophe Beaugrand de présenter ses deux nouveaux chroniqueurs : Lilie Delahaie et Terry Luce. Lilie est coach intuitive, ce qui lui permet d’interpréter les faits et gestes des Habitants mais aussi de donner des conseils aux futurs candidats sortants. Terry, quant à lui, débriefe la semaine des candidats à travers des chiffres et des statistiques mais également en s’appuyant sur les meilleurs tweets des internautes.

Alors rendez-vous ce soir à 19h30 sur NT1 pour un nouveau Debrief de Secret Story 11 !