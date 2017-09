Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Laura et Alain bernent tout leur monde. Leur mission « faux ex » fonctionne à merveille.

Jeudi 21 septembre lors de l'Hebdo, La Voix a confié une mission exceptionnelle à Laura et Alain ; ils doivent faire croire aux Habitants de la Maison des Secrets qu'ils ont été en couple. Depuis cette fameuse annonce, la brune et le bientôt quarantenaire à la denture ultra bright s'attellent donc à la tâche avec une facilité déconcertante – il faut bien l'avouer. Leur objectif est simple : ils ont une semaine pour se faire buzzer comme étant des ex. Pour cela, il bénéficie d'une aide précieuse en la personne de Bryan, qui est au courant de la supercherie. Et il faut dire que tous les moyens sont bons pour entraîner les Secrétistes sur cette piste.

En effet, Barbara et Jordan s'obstinent depuis quelques jours déjà à déceler les mystères qui entourent les deux protagonistes, ils se cachent même à des endroits stratégiques pour écouter leur conversation – c'est dire ! Bryan profite alors de l'atmosphère enfantine pour embarquer le Ch'ti dans la salle de bain afin d'espionner Laura et Alain. Mais tel est pris qui croyait prendre. Ces derniers commencent une scène de ménage plus vraie que nature qui semble surprendre Jordan, il y croit néanmoins dur comme fer. Illico presto, il répète tout ce qu'il a entendu à Kamila, qui tient ici sa revanche. Va-t-elle les buzzer ? Ou laissera-t-elle cet honneur à Jordan ? Pour le savoir, rendez-vous ce soir à partir de 18h20 sur NT1 pour la Quotidienne de Secret Story 11.

>> À (re)voir : Kamila et ses troupes tombent dans le piège d'Alain et Laura. La séquence est juste ci-dessous. Regardez !