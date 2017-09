Secret Story 11 : Ce qui vous attend ce soir dans le premier Prime !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Pour le premier prime de la saison, Secret Story a prévu une soirée haute en couleur avec des enquêtes, des dilemmes et bien sûr une élimination pour l’un des habitants. Mais impossible pour eux de savoir qui sera nominé avant ce soir.

Rappelez-vous, tout au long de la semaine, Julie, Charles et Jordan ont reçu une mission secrète exceptionnelle de La Voix : faire croire que d’autres habitants logent dans une deuxième maison. Si leurs camarades percent le mystère des voisins, le trio se retrouvera alors nominé d’office. En revanche, si la supercherie n’est pas démasquée, Julie, Charles et Jordan seront les seuls immunisés. Ils ont jusqu’à ce soir pour empêcher les autres candidats d’ouvrir la porte de la Maison voisine. Qui seront les premiers nominés ? Qui sera le premier Habitant à quitter l’aventure ?

Une semaine est passée depuis le lancement de cette 11ème édition de Secret Story et il y a un candidat qui n’est pas passé inaperçu : c’est Makao. Du haut de ses 2m13, le jeune homme a conquis les internautes par sa gentillesse et ses phrases déjà cultes. Ce soir, le candidat XXL sera en direct du confessionnal pour nous en dire un peu plus sur son secret.

Enfin, pas question pour La Voix de laisser les couples de la maison de côté. En effet, elle réserve une surprise de taille pour l’un des deux duos échangés. Est-ce Kamila et Noré ou Charlène et Benoît qui auront la chance d’en profiter ? Réponse ce soir !

Ce soir à 21h00 sur NT1, ne manquez pas le premier prime pour les habitants du campus des secrets !