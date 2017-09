Secret Story 11 : Ce qui vous attend ce soir dans le Prime !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

Ce soir, les Habitants du Campus des Secrets vont vivre leur deuxième prime de la saison et par conséquent une nouvelle élimination. MYTF1 vous livre quelques détails de ce qui vous attend !

Pour ce nouveau prime de la onzième saison de Secret Story, Christophe Beaugrand et son équipe vous ont prévu une soirée haute en couleur. Au programme : révélations, images secrètes, confidences...ce soir les habitants sauront tout !

Depuis que la mission des infiltrés à été dévoilée, la chasse aux secrets est officiellement lancée et les candidats sont prêts à tout pour se démasquer les uns les autres. La Voix décidera de les guider dans leur recherche et les secrets seront plus que jamais en danger grâce à de nouveaux indices révélés.

Les Habitants devront surtout faire face à des révélations qui risquent bien de bouleverser le cours du jeu. Charlène découvrira des images inédites de Benoît et Barbara. Benoît a eu pour mission de se rapprocher de Kamila pour dissiper tout doute autour de son secret commun avec Charlène, mais il s'est toujours plutôt intéressé par la très jolie Barbara. La meilleure amie de Julie donnera rendez-vous à Charles dans le sas pour être sûre de ses intentions. L'ex d'un(e) habitant(e) recevra des informations fracassantes sur l'un des candidats. Qui recevra cette visite surprise ?... Enfin, Laura découvrira ce que les autres habitants pensent d'elle, mais toutes les vérités sont-elles bonnes à entendre ? Et qui de Charles ou Alain, nominés ce soir, devra quitter l'aventure ?





Ce soir à 21h en direct sur NT1, ne manquez pas le deuxième prime de la saison !