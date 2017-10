Secret Story 11 : Ce qui vous attend ce soir dans le prime !

Par Emma Vanpoulle | Ecrit pour TF1 |

De nouveaux rebondissements attendent les Habitants du Campus des Secrets ce soir pour le cinquième prime de la saison. Tout d'abord, La Voix remettra en marche le fameux téléphone rouge qui peut bouleverser l'aventure à tout moment. Lorsqu'il retentit et qu'il demande à parler à un candidat, ce dernier a toutes les raisons de se méfier... En effet, s'il arrive qu'il apporte de bonnes nouvelles, c'est parfois pour retirer de l'argent des cagnottes ou pour proposer des dilemmes terribles qu'il se met à sonner.

La plus grande supercherie jamais vue dans Secret Story va bientôt atteindre son dénouement avec le départ de Bryan. En effet, lors du précédent prime, la Voix a fait croire au jeune homme, ainsi qu'à ses camarades, que, depuis le début de l'aventure, son visage est flouté à l'écran. Bryan pense donc que les téléspectateurs ignorent tout de son identité et de son apparence. Soumis à un dilemme, il a finalement décidé de quitter l'aventure afin que la Voix dévoile enfin son visage à tous. Mais c'est loin d'être tout pour le moment puisque la soirée lui réserve une surprise exceptionnelle et totalement inédite...

Noré, Tanya et Laura sont les nominés de la semaine. Noré a décidé de prendre la place de sa femme Kamila face à Laura, tandis que Tanya a préféré se mettre en danger plutôt que d'être au service de Barbara... Qui devra quitter la Maison des Secrets ? Réponse ce soir à partir de 21h00 sur NT1 !





Ce qui vous attend ce soir dans le prime !