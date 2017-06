Secret Story 11 : Ayem fête les 1 an de son fils Ayvin avec les internautes !

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Jour de fête pour Ayem. Aujourd'hui, l'ancienne participante de Secret Story célèbre l'anniversaire son petit garçon, Ayvin, le fruit de sa relation avec son compagnon Vincent Miclet. Et ce mercredi 7 juin 2017, le bout de chou fête ses un an ! Pour l'occasion, l'ancienne pensionnaire de la Maison des Secrets a posté sur Snapchat un message touchant à l'attention de son bébé. "Joyeux anniversaire mon amour... Je t'aime plus que tout", a-t-elle écrit. Dans une seconde publication, l'heureuse maman a posté la légende suivante : "Un an d'amour".

Sur les réseaux sociaux, la jeune femme a eu la surprise de voir ses fans lancer le hashtag #JoyeuxAnniversaireAyvinMiclet. Émue par ce beau geste, la jeune femme a tenu à les remercier par le biais d'un tweet. "Merci pour lui ...avec tout vos messages d'amour ...je vous aime #joyeuxanniversaireAyvinMiclet". Il faut dire que depuis ce matin, la jolie brune n'a de cesse de recevoir des tweets de la part de sa communauté. Des messages tendres adressés à celui qui rythme le quotidien de la chroniqueuse depuis maintenant un an.

D'ailleurs, Ayem Nour s'était confiée à Pure People sur sa nouvelle vie de maman. Un nouveau rôle qu'elle endosse avec bonheur et entrain. "Être maman, Ça change tout. Je pensais avoir aimé avant, mais je me rends compte qu'en fait, je n'ai peut-être pas vraiment aimé ou alors très différemment (...) Ça apaise énormément parce que l'enfant devient le centre d'intérêt et, du coup, on relativise", expliquait-elle.