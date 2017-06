Secret Story 11 : Bain de soleil, piscine et bouée licorne pour Maeva

Par Julie RIGAL | Ecrit pour TF1 |

Après Miss Univers, Iris Mittenaere qui a enflammé la Toile avec sa vidéo en slow motion dans un hôtel de luxe en Equateur, après Émilie Nef Naf, la gagnante de la saison 3 de Secret Story qui court au ralenti sur une plage au Mexique, c'est au tour de Maeva, figure emblématique de la saison 10 de Secret Story, de faire partager son bain de soleil à ses fans. Sur son compte Instagram, l'ex de Marvin qui possède plus de 253 000 abonnés, a partagé une magnifique photo de ses vacances pour en faire profiter à ses abonnés. Ainsi, on retrouve la jeune femme avec un bikini doré qui met en valeur sa silhouette, dans une piscine vue sur mer entrain de profiter de la chaleur des rayons de soleil.

Mais ce qui a le plus attiré l'attention des internautes, c'est bien la bouée licorne, animal imaginaire très en vogue ces derniers temps, sur laquelle Maeva est posée. "J'adore ta bouée, je veux la même", "J'aime trop cette photo, et ta licorne est juste magique" ou encore "Wouah tu es encore plus sexy sur cette bouée" ont commenté les abonnés. Vous l'aurez compris, c'est un carton plein pour l'ancienne Habitante de la Maison des Secrets, qui a récolté plus de 8000 "j'aime" pour cette photo.





" Se persuader qu'elle était apte au bonheur, qu'elle était fondamentalement quelqu'un de bien, que, oui, elle pourrait à nouveau être heureuse". Une publication partagée par Maeva Martinez (@maeva.martinezoff) le 4 Juin 2017 à 13h17 PDT

