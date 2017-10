Secret Story 11 : Barbara a Benoît dans le collimateur

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Depuis que le secret de Kamila et Noré a été révélé, Benoît est dans l'oeil du cyclone. Tous les Habitants s'intéressent à son cas et son secret est plus que jamais en danger. Et si le jeune homme tente tant bien que mal de se défendre, une personne n'est pas dupe. Barbara ne croit absolument pas au baratin de Benoît.

Pour protéger leur secret, qu'ils étaient respectivement en couple avec Noré et Charlène, Kamila et Benoît ont fait croire aux autres Habitants de la Maison des Secrets qu'ils avaient eu un coup de coeur l'un pour l'autre. Sauf que cette stratégie a explosé en vol lors de l'Hebdo de jeudi soir, lorsque Laura a finalement découvert le secret de Kamila et Noré. Depuis, les deux Marseillais s'affichent enfin comme le couple marié qu'ils sont. Benoît, de son côté, s'est un peu retrouvé dans la panade. Car, suite à la révélation du secret de ses camarades, tous les yeux se sont tournés vers lui. Comment a-t-il pu se faire avoir ainsi et ne pas se douter que la fille pour qui il craquait se jouait de lui ? Ou alors peut-être est-il complice ? Le secret de Benoît est plus que jamais en danger. Et si la théorie la plus populaire chez les autres candidats est qu'il était chargé de protéger Kamila et Noré, certains ont émis l'idée qu'il était peut-être lui-même en couple dans la maison. Le nom de Charlène a même été évoqué.

Le bateau coule… et Benoît rame un peu pour tenter de sauver les meubles. Pour brouiller les pistes, depuis jeudi soir, le jeune homme joue les amoureux déçus. Une stratégie qui ne convainc pas forcément. Alors, quand Jordan l'interroge sur le sujet, Benoît profite de l'occasion pour enfoncer le clou. Il explique que s'il a l'air d'aller mieux, il est en fait toujours en train de digérer la nouvelle. Il sait toutefois qu'il doit passer à autre chose. Mais ces explications font beaucoup sourire Barbara. La jeune femme, attachée à Benoît depuis jeudi, ne croit pas du tout à l'histoire racontée par son camarade. Elle n'hésite donc pas à faire de grands signes à Jordan dans le dos de Benoît pour lui faire comprendre que tout ça n'est que du baratin. Barbara sent que son camarade ment et qu'il cache quelque chose.



Barbara réussira-t-elle à démasquer Benoît et à trouver son secret ?