Secret Story 11 : Barbara hors d'elle s'en prend à Benoît !

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus entre Barbara et Shirley dans la Maison des secrets. Ce matin, un violent clash a éclaté entre les deux blondes. Barbara reproche notamment à sa colocataire d’avoir donné des indices sur son secret. A bout de nerfs, Barbara s’isole sur la terrasse pour faire le point. La jeune femme ne supporte plus les disputes. Quelques instants après le clash entre Shirley et Barbara, Benoît retrouve cette dernière. Agacé d'entendre crier dans la Maison, il lui demande de se calmer : "J'en ai ma claque !", lâche-t-il.





Excédée, Barbara part au quart de tour. Elle ne mâche pas ses mots : "Mais qu'est-ce que t'as toi maintenant ? Tu m'accordes de l'importance maintenant ? Tu viens de me nominer, tu veux quoi Benoît ?", s'insurge-t-elle. Et d’ajouter : "Tu n’étais même pas là. Pour que tu me dises des choses comme ça, je n’ai pas envie que tu me parles. Je l’ai entendu chanter mon indice, je n'invente pas". Persuadé que Cassandre va quitter l’aventure et que Barbara n'a rien à craindre, Benoît tente de la rassurer : "Arrête de crier, je ne te connais pas comme ça." Malgré les efforts du jeune homme, Barbara est plus remontée que jamais.





Découvrez l’énorme clash qui a éclaté entre Barbara et Shirley :