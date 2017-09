Secret Story 11 : Barbara est à fond sur Alain, encore !

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Elle essaie, elle essaie… Encore et encore. Barbara parviendra-t-elle un jour à séduire le bel Alain ? Elle fait tout pour en tout cas, et chaque occasion est bonne à prendre pour l'aguicher davantage, à l'image de la dernière Soirée des Nominés.

Ce n'est un secret pour personne, Barbara n'a jamais caché son attirance pour Alain. Mais la mission qu'il partageait avec Tanya a été une véritable entrave pour la jolie jeune femme au tie and dye doré. En effet, l'Hidalgo à la denture ultra bright ne pouvait se rapprocher d'elle sous peine de faire échouer sa mission et de provoquer l'ire de sa collaboratrice. Mais depuis une semaine déjà, l'incroyable supercherie a été dévoilée ; tous les Habitants de la Maison des Secrets étaient d'ailleurs stupéfaits d'apprendre la nouvelle. Alain, lui, à cet instant, ressentait comme une sorte de libération puisque les cartes ont été redistribuées, un nouvel échiquier se profilait. Joie. Dès lors, il a très vite oublié sa Panthère pour aller vers Barbara, plus que réceptive à son approche. Massages, compliments, regards complices… Nombre de gestes affectueux ont alors vu le jour.

Mais au fil du temps, en découvrant des facettes jusqu'alors inconnues de Barbara, Alain s'est quelque peu éloigné d'elle. Barbara le ressent, elle tente néanmoins de raviver le début d'étincelle qu'il y avait entre eux et ce, lors de la Soirée des Nominés. C'est son ultime chance avant le possible départ de son crush. Alors que les Secretistes doivent chacun leur tour choisir l'Habitant qu'il souhaite voir partir en préparant sa valise, la pire ennemie de Tanya, elle, émet une étonnante réponse : elle souhaite qu'Alain quitte la Maison des Secrets. Mais pourquoi ? « Je veux te voir partir, car, tout simplement, ça me frustre énormément de ne pas pouvoir faire la grasse matinée avec toi, te faire de petits câlins, te faire des bisous. » C'est dit ! Bien évidemment, il le prend avec le sourire.

Tous les moyens sont bons pour témoigner son affection. Qu'elle est maligne…



