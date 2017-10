Secret Story 11 : Barbara a-t-elle triché ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Lors de l'Hebdo du jeudi 26 octobre, Barbara a été missionnée par La Voix - elle a pour objectif de faire buzzer Shirley comme étant son ex, avec qui elle aurait passé trois belles années d'un amour passionnel. Joueuse, celle qui s'est fait entarter par Benjamin a accepté. Il ne lui restait plus qu'à trouver une proie. Après une rapide recherche, elle a jeté son dévolu sur Jordan. Le héros ch'ti a, en effet, déjà trois indices sur le secret de Shirley : la chanson Mon manège à moi d'Edith Piaf, une image de trois ballons de baudruche et le troisième s'illustre par une pomme d'amour.



Barbara tente vaille que vaille d'embrouiller l'esprit du jeune homme en lui soumettant l'idée d'un amour passé qui serait potentiellement présent dans la Maison des Secrets. Jordan semble perplexe dans un premier temps, car pour lui Secret Story ne rime pas forcément avec Love Story. Mais la partie n'est pas perdue pour autant, Barbara continue sa mission tambour battant. Elle passe la seconde, oublie les allusions et y va plus frontalement.



Prétextant que les caméras ne tournent plus, elle révèle à Jordan qu'elle est l'ex de Shirley. Elle lui demande ensuite d'aller buzzer car elle ne peut plus garder cela en elle. Chevaleresque, Jordan exécute la demande de la belle, il fait retentir le champignon rouge. Mais, très vite rongé par les remords, il ira avouer la faute de sa camarade. « Il y a eu triche » lancera-t-il dans le Confessionnal. Quelle sera la suite des événements ? A-t-elle définitivement échoué à sa mission ?