Secret Story 11 : Barbara abandonne… pour Jordan

TF1

Les derniers jours ont été compliqués pour Barbara. Noré et Bryan l’ont lynché, estimant qu’elle se servait de Jordan. Elle a donc décidé de prendre ses distances avec le Ch’ti. Entre eux, c’était le grand froid. Jordan décidant même de ne plus « calculer pour voir si elle revient vers moi ». Mais elle ne revenait pas.

Chamboulée par la situation, rongée par les remords, la belle Barbara a décidé d’abandonner. En effet, la jeune femme jette l’éponge et tire un trait sur sa mission. La Voix la laisse s’expliquer devant l’ensemble des Étudiants et surtout devant Jordan : « Ça fait quelques jours que je n’arrive plus à te mentir, je n’avais pas envie te briser le cœur ». Elle explique qu’elle n’avait pas envie de perdre l’amitié de Jordan. Le jeune homme comprend et n’en veut pas à Barbara. S’il affirme que ce n’est pas grave, au confessionnal, il lutte pour ne pas laisser échapper quelques larmes et partage sa déception : « Je suis un peu déçu, c’était juste une mission, je me suis beaucoup livré ».

Noré, quant à lui, trouve que le geste de Barbara, d’abandonner sa mission, prouve qu’elle tient vraiment à Jordan. « Elle remonte un peu dans mon estime », confie le Marseillais.