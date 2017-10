Secret story 11 : Vexée, Barbara demande des explications à Alain

Par Léa Ouzan | Ecrit pour TF1 |

Rien ne va plus entre Barbara et Alain. Depuis quelques heures, le torchon brûle entre les deux habitants du Campus des secrets. Et la voix n'est pas étrangère à ce conflit. Comme à son habitude avant le prime, la voix organisée une soirée des nominés. Ainsi, chaque habitant doit désigner le candidat qu'il souhaite voir quitter l'aventure. Barbara a la surprise de découvrir qu'Alain veut la voir partir. Complètement abasourdie par la nouvelle, la jeune femme n'arrive pas à réaliser... Vexée par les propos d'Alain, la candidate demande des explications à son colocataire. Pour sa part, Alain reproche notamment à Barbara d'être lunatique et le fait qu'ils n'aient pas eu de vrais échanges depuis quelques jours. Ce dernier semble avoir peur du tempérament changeant de sa camarade...





Une mise au point s'impose entre les deux habitants. Alain s’explique enfin, il n'a pas particulièrement envie que Barbara parte, mais il fallait bien choisir quelqu'un. Et d'ajouter, pour justifier son choix : "Tu m'as quand même nominé, faut être réaliste. Tu as souvent eu des positionnements contre moi."





Découvrez la séquence dans laquelle Barbara découvre le choix d'Alain :