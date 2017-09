Secret Story 11 : Barbara et Alain descendent Laura en flèche

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Barbara et Alain semblent nous faire un remake de « Je t'aime, moi non plus ». En rentrant dans la Maison des Secrets, Barbara a eu un coup de coeur immédiat pour Alain. La jolie blonde a donc tenté quelques techniques d'approche… en vain. Malgré ses massages, ses petits sourires, ses allusions pas du tout voilées, rien n'y a fait, Alain n'est pas tombé sous son charme. Il faut dire que le candidat doit faire croire qu'il craque pour Tanya dans le cadre d'une mission exceptionnelle, il ne peut donc se laisser tenter par sa camarade. Sauf que Barbara a très mal pris ce rejet. Et de l'amour à la haine, il n'y a eu qu'un pas pour elle. Depuis quelques jours, la jeune femme clame donc à qui veut l'entendre qu'elle ne supporte plus Alain.



Une réconciliation semble pourtant possible entre les deux Habitants. C'est que Barbara et Alain se sont trouvé un point – ou plutôt un ennemi – commun. On le sait, entre Laura et Alain, ce n'est clairement pas l'amour fou. Les deux candidats ne peuvent se supporter et se sont déjà clashés à plusieurs reprises. Mais alors qu'on pensait que Barbara et Laura étaient proches, il s'avère que la jolie blonde déteste elle aussi la brune incendiaire. Une haine partagée entre Barbara et Alain qui réussit à les rapprocher. Alors qu'ils avaient du mal à se parler, ils sont cette fois bien loquaces pour dire du mal de Laura. Les oreilles de la candidate ont dû siffler très fort ! Très critiques envers Laura, Barbara et Alain n'y sont en effet pas allés avec le dos de la cuillère.



Mais cet ennemi commun réussira-t-il à réunir enfin Barbara et Alain ?