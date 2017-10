Secret Story 11 : Barbara avoue à Benjamin qu'il lui plaît…

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

La semaine dernière, quand Benjamin a fait son entrée dans la Maison des Secrets, il n'a pas forcément reçu un accueil des plus chaleureux. Une bonne partie des Habitants s'est montré quelque peu hostile, voire méfiante à son égard. Même Laura et Barbara ont pris un peu de temps avant de l'apprivoiser. Il faut dire que la mission que leur a confiée la Voix y est pour beaucoup…



Alors que les deux amies de l'aventure rivalisaient d'ingéniosité pour s'attirer les faveurs du beau jeune homme, elles ont, par la force des choses, appris à mieux le connaître. Barbara, qui a finalement remporté ce défi, s'est notamment beaucoup rapprochée de ce dernier. A force de discuter ensemble, ils se sont découvert de nombreux points communs, à commencer par leur date de naissance qui se trouve être la même, à savoir le 16 mai.



Celui qui se montre d'un très grand réconfort pour la jolie blonde est passé depuis quelques jours à la vitesse supérieure. Puisque, en plus de continuer à échanger tous les deux, les deux Habitants sont depuis passés aux caresses et aux câlins. Séduite mais un peu perturbée par ce rapprochement inattendu, Barbara tient à mettre les choses au clair avec le beau brun. La jeune femme l'avoue : elle aime beaucoup Benjamin mais elle veut prendre son temps. Barbara a peur que les choses aillent trop vite entre eux. Mais alors que les deux camarades semblent d'accord, ils n'hésitent pas à se prendre par la main et à continuer les tendres caresses.



Mais Barbara a visiblement peur que ce nouveau rapprochement fasse jaser dans la Maison, puisque, dès que Kamila entre dans la pièce, la jolie blonde retire illico sa main.







Découvrez également le rapprochement de Barbara et Benjamin au lit dans la vidéo ci-dessous :