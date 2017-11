Secret Story 11 : Barbara avoue que son "instinct de joueuse" a pris le dessus sur son amitié avec Laura

Par Katia Rimbert | Ecrit pour TF1 |

Laura a pris la mouche et en veut à Barbara. Pourquoi ? Parce qu’elle s’est sentie mise de côté dans la chasse aux secrets. En effet, Barbara et Alain – ses deux alliés dans le jeu – ont obtenu un indice sur le secret de Benoît après avoir émoustillé la Voix pendant le sexy ménage. Les deux acolytes ont décidé de jouer les stratèges à fond et de garder ce précieux indice pour eux.

Sûre d’elle, Barbara est allée buzzer le secret de Benoît et Charlène. Et elle a eu raison puisqu’elle a découvert (sans le savoir) l’intitulé exact du secret du couple ! Barbara est donc sur le point de percer à jour le deuxième secret de la Maison mais cela pourrait bien lui coûter son amitié avec Laura. Cette dernière a jugé déloyal le comportement de son amie.

Pour elle, Barbara aurait dû l’intégrer à son enquête au lieu de la jouer en solo. La meilleure amie de Marie, dont le secret est plus en danger que jamais depuis l’arrivée de sa BFF dans le Campus, s’est emportée contre Alain et Barbara avant de s’expliquer avec l’ex de Benjamin. "De toute façon, j’allais t’en parler", déclare-t-elle avant de revenir vers sa copine un peu plus tard dans la journée. "Mon instinct de joueuse a pris le dessus", confie la jeune femme avant de s’excuser. Tout est bien qui finit bien ! Enfin, pour le moment.

Laura est rancunière et a du mal à encaisser la trahison de Barbara, regardez :