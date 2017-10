Secret Story 11 : Barbara et Benjamin, c'est de plus en plus chaud

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Que la meilleure gagne ! Barbara et Laura sont en compétition cette semaine. La Voix leur a confié une mission séduction. Leur cible : Benjamin. Le nouvel étudiant du Campus des Secrets devra en effet choisir qui de Barbara ou de Laura est la plus séduisante. Les copines d'aventure, bien que leur amitié ait commencé du mauvais pied, sont aujourd'hui plus unies que jamais et jouent le jeu avec plaisir. Elles souhaitent toutes deux remporter le prix. Pour cela, elles multiplient les marques d'affection à l'égard du coach sportif, qui semblent n'y voir que du feu. Et pour cause, le réveil ne s'est pas forcément bien passé pour ce dernier...



Néanmoins, après l'esclandre matinal qu'il a eu avec Bryan, Benjamin a pu compter sur le soutien des deux jeunes femmes qui n'ont cessé de lui témoigner leur appui. Pour lui faire oublier cette mauvaise passe, elles redoublent d'ingéniosité : elles proposent à Benjamin de lui préparer à déjeuner, de faire une séance de sport en leur compagnie, de se détendre. D'ailleurs, dans cette optique, Laura arrive à s'accaparer le Gardien des Secrets l'espace d'un instant. Dans la chambre du bas, elle commence alors un massage crânien qui, à la mine réjouie qu'il affiche, apaise véritablement Benjamin.



Toutefois, Barbara ne perd pas sa proie d'une semelle. La « chaudière » comme aiment la qualifier ses camarades, les rejoint non sans dissimuler un regard complice avec Laura. Face à la scène qui se joue devant elle, elle réagit promptement : elle s'empare d'un lait hydratant et propose un massage des pieds. Benjamin accepte volontiers. Deux femmes pour un homme, cela n'arrive pas tous les jours.

>> À (re)voir : le clash retentissant entre Barbara et Laura. Regardez !