Secret Story 11 : Barbara et Benjamin, c'est déjà la fin !

Une nuit dans la Love Room et tout a volé en éclats. Le couple Barbara/Benjamin n'est plus. La cause ? Une discussion plus que poussée qu'ils ont eue lors de leur première nuit passée à deux, loin des autres, au cours de laquelle ils en sont venus à parler de leur ex respectif. Mauvaise thématique ! Lorsque Benjamin a évoqué sa dernière relation, Barbara a bien senti que l'histoire qu'il conjuguait au passé depuis son entrée dans la Maison des Secrets était en réalité bel et bien toujours d'actualité. Les yeux du Bordelais au corps tonique ne l'ont absolument pas trompée. Elle a tout de suite compris qu'il ressentait encore des sentiments pour sa précédente conquête.

« Il faut qu'on parle ! » lance alors Barbara, dirigeant son regard vers celui de Benjamin. Adultes et fin prêts à jouer la carte de la franchise, ils se dirigent tous deux vers la Pergola. Face à face, les yeux dans les yeux, ils se disent tout. Benjamin saute, il débute son laïus en reprenant les propos de Barbara, prononcés quelques jours plus tôt. Du temps. De la douceur. De l'espace. La dynamique Parisienne en a besoin, et il semblerait que Benjamin aussi en ait besoin. Pour une fois, les deux jeunes gens sont sur la même longueur d'onde.

Coup de pression. C'est ce qu'ils ont ressenti lorsque la Love Room leur a été ouverte. Il était impératif de mettre les choses à plat, éclairer les zones d'ombre, jouer la rationalité, pour qu'une éventuelle belle histoire puisse voir le jour. En effet, l'idée d'une idylle n'est pas mise de côté, bien au contraire. Barbara et Benjamin ont juste besoin de peser le pour et le contre, ressentir le manque de l'autre peut-être. Ils seront ainsi fixés.

