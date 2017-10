Secret Story 11 : Barbara/ Benjamin, Laura/Alain... retour sur les bisous entre les candidats !

Par Sophia Chafai | Ecrit pour TF1 |

Cette année, les couples ont mis du temps à se former, et les bisous se faisaient très rares ! Depuis peu, certains Habitants se sont rapprochés et les baisers ont commencé à envahir la Maison des Secrets.

Secret Story, ce ne sont pas seulement des clashs et des secrets. L'émission apporte aussi son lot de rapprochements entre les candidats, qui finissent souvent par se mettre ensemble. Cette année, la Maison des Secrets était en manque de bisous mais depuis peu, les Habitants et leurs cœurs d’artichaut refont des siennes, pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Après de longues semaines passées à se chercher, entre prises de becs et moments tendres, Alain et Laura sont enfin passés à l'étape supérieure. Allongés sur leurs lits, les deux tourtereaux se sont échangé un premier baiser très touchant, qui en dit long sur les sentiments qu'ils ont l'un envers l'autre... Une séquence à revoir ci-dessu.



De leur côté, Barbara et Benjamin ont, eux aussi, décidé de laisser leurs émotions s'exprimer. Depuis que le beau brun est entré dans la Maison des Secrets, Barbara n'a d'yeux que pour lui... et la séductrice du Campus a réussi à mettre le grappin dessus ! Sous la couette, ils ont laissé cours à leurs envies de tendresse et ont scellé leur nouvelle relation par un baiser, au vu et su de tout le monde le lendemain. Deux nouveaux couples se sont donc formés sous nos yeux cette semaine !





Pour revoir le premier baiser entre Barbara et Benjamin :