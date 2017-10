Secret Story 11 : Barbara et Benjamin, mains baladeuses et Love Room

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

C'est sans doute l'image la plus hilarante de cette 11e saison de Secret Story, celle de Barbara se faisant entarter par Benjamin. Sur le moment, la jeune femme ne sait pas qu'elle vient de remporter un accès privilégié à la Love Room. Si le temps d'un bref instant, elle s'en prend à Benjamin en multipliant les petits noms d'oiseaux à son encontre, l'annonce de La Voix l'apaise subito presto, elle oublie très vite la scène hilarante – dont elle est la victime – qui vient de se jouer.

Plus tard, une fois débarbouillée, Barbara vaque à ses occupations, le reste de la maisonnée également. Mais subitement, un son étranger retentit. Et tout aussi rapidement, une main apparaît. Benjamin est le premier à l'apercevoir. Que se passe-t-il ? Pas de panique, La Voix a une déclaration de la plus haute importance à faire aux candidats, elle les réunit tous. Tout au long de la semaine, les petites mains de La Voix, joueuses, enchanteront le Campus des Secrets. Elles apparaîtront à tout moment du jour et de la nuit pour donner des missions, défis et dilemmes en tout genre aux Étudiants ; le challenge à l'état brut !



Et ce soir, ce sont les clés de l'Attrape-Rêves (la Love Room de cette année) qu'elles offrent à Barbara et Benjamin, plus qu'heureux de découvrir les lieux. À la vue de cet endroit qui respire l'amour, ils ne peuvent s'empêcher d'échanger des baisers ; caresses et sourires s'illustrent aussi. Les prochains jours semblent se profiler sous les meilleurs auspices pour le couple naissant.

