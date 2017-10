Secret Story 11 : Barbara et Benjamin passent aux choses sérieuses...

Par Ruben VANYPER | Ecrit pour TF1 |

Un rapprochement en entraîne forcément ailleurs... Hier, Barbara et Benjamin sont passés aux choses sérieuses dans la Maison des Secrets. Les deux Habitants ont passé la nuit ensemble...

Lorsque Benjamin fait son entrée dans le Campus des Secrets la semaine passée, les Habitantes ne lui prêtent pas plus d'intérêt que cela. C'est la raison pour laquelle la Voix décidait de confier une mission "opération séduction" à Laura et Barbara. Elles avaient quelques heures seulement pour vanter les mérites du beau gosse et le chouchouter à tire-larigot. Mais ce que ne savait sûrement pas Barbara, c'est que c'est mission avec sa "rivale" l'amènerait à vraiment se rapprocher du Bordelais. En effet, à force de passer du temps ensemble, les deux Habitants de la Maison des Secrets ont fini par se trouver des points en commun, au point de passer une partie de la nuit ensemble.

Hier, les deux Habitants se sont faits papouilles et autres massages sous la couette. Le coach sportif a eu droit à un massage du cuir chevelu sous le regard amusé de Benoît qui ne savait plus où se mettre. C'est ensuite au tour de Benjamin de "passer à l'acte". Le beau gosse accorde le même traitement de faveur à Barbara. A coup de massages sur le corps et sur les bras, les deux amis étaient comme inséparables... Ce rapprochement est-il la goutte d'eau qui fera déborder le vase ? Souvenez-vous, il y a quelques jours, la jeune femme avouait aimer la présence du beau brun, mais était partante pour prendre son temps, de peur que la situation ne s'envenime trop vite... Couple alert ou fausse alerte ?