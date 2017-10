Secret Story 11 – Barbara et Benjamin : une rupture pas si amicale ?

Par VG | Ecrit pour TF1 |

Entre Barbara et Benjamin, les choses sont allés vite. Trop vite ? Peu de temps après son entrée dans la Maison des Secrets, Benjamin s'est rapproché de Barbara. Voyant la jeune femme isolée et attaquée de toute part par ses camarades, le petit nouveau est devenu son fidèle soutien, l'épaule sur laquelle elle pouvait se reposer. Et le courant est encore plus passé entre eux lorsque la jolie blonde a reçu la mission exceptionnelle de séduire le petit nouveau. S'il n'en a pas fallu beaucoup à Benjamin pour craquer (quelques massages et une danse sexy plus tard, c'était plié), Barbara a elle aussi été séduite par le beau gosse, qui a su l'épauler et l'apaiser. Les deux candidats n'ont pas tardé à échanger leur premier baiser. Mais l'idylle entre les deux tourtereaux n'aura pas duré. Après avoir inauguré la Love Room, Benjamin a préféré mettre fin à leur histoire, expliquant à Barbara qu'il avait besoin de temps et surtout de prendre ses distances. Ce que la jeune femme a parfaitement compris.



Barbara et Benjamin se sont séparés de façon amicale, se promettant de rester proches et surtout de garder leur complicité. Mais leur rupture risque peut-être de rapidement dégénérer. Car si Barbara a d'abord pris la chose plutôt bien, plus le temps passe, plus elle fulmine. Et le comportement du jeune homme n'arrange pas les choses. Alors que c'est lui qui a voulu prendre ses distances, c'est lui qui revient pour des câlins. Même pas en rêve pour Barbara ! La jolie blonde le recale alors sèchement. Cette dernière se plaint ensuite à Laura et Alain de l'attitude plus que limite du candidat. Mais si la jeune femme est aussi remontée contre son ancien coup de coeur, c'est que depuis leur rupture, elle a appris certaines choses. Alors que Barbara pensait que quelque chose de fort était en train de naître entre eux, de son côté, Benjamin ne cessait de parler de son ex aux autres Habitants.



Barbara tombe des nues et se demande finalement si Benjamin était sincère avec elle et surtout si elle peut lui faire confiance aujourd'hui...