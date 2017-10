Secret Story 11 : Barbara et Benoît collés-serrés, Charlène explose et énorme rebondissement pour les Habitants… Le résumé du lundi 9 octobre 2017

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Que s'est-il passé ces dernières 24 heures dans Secret Story 11 ? Rien que pour vous, MYTF1 revient sur les trois temps forts du lundi 9 octobre 2017. Contre leur gré, Barbara et Benoît se retrouvent de plus en plus proches. Charlène ne tient plus et déverse sa colère sur Benoît. Enfin, les Habitants apprennent une étonnante nouvelle. C'est parti !

Lorsque le Téléphone Rouge est dans les parages, tout peut arriver… Barbara et Benoît, déjà liés par une corde, sont aujourd'hui plus proches que jamais ; un simple mousqueton les sépare. Charlène, de son côté, est à deux doigts d'exploser. Pour elle, Benoît n'en ferait qu'à sa tête. En outre, pour finir la journée en beauté, les Habitants de la Maison des Secrets apprennent que Bryan n'a jamais quitté l'aventure. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent définitivement pas dans Secret Story 11.

Barbara et Benoît plus proches que jamais

Le Téléphone Rouge a une nouvelle fois retenti et ses cibles ne sont autres que Barbara et Benoît, dont le destin est lié cette semaine. Déjà relié physiquement par une corde, le duo comprend très vite qu'il devra se rapprocher davantage. En effet, Barbara et Benoît sont priés de ne faire qu'un au cours des prochaines 24 heures en remplaçant le fil qui les unit (d'une distance d'un mètre environ) par un simple mousqueton. Comment vivent-ils ce nouveau challenge ? Une chose est sûre néanmoins, cette proximité risque d'en agacer plus d'une… N'est-ce pas Charlène ?



Vives tensions entre Benoît et Charlène



Charlène ne supporte plus le comportement de Benoît. Alors quand Barbara disparaît l'espace d'un instant au Confessionnal, elle saisit l'occasion pour réprimander son chéri, qui ne se laisse pas faire. Grosse erreur. La réaction de Benoît a le don d'agacer encore plus Charlène, elle décide alors d'oublier les règles de bienséance pour inonder Benoît de critiques plus véhémentes les unes que les autres. Il est anormal qu'il soit aussi tactile avec Barbara. Ils ont certes leur destin lié cette semaine, mais cela n'excuse pas tout.

L'énorme rebondissement



La mascarade a assez duré. Il est temps pour les Étudiants du Campus des Secrets de découvrir la vérité concernant Bryan. Souvenez-vous, à l'issue de l'Hebdo du jeudi 5 octobre, tous pensaient qu'il avait quitté l'aventure, mais cela n'était que comédie car ils ont appris aujourd'hui que le beau gosse aux yeux intensément bleus a intégré la Tour de Contrôle, pièce d'où il s'amuse à leur jouer de mauvais tours. Kamila et Laura n'en reviennent pas, c'est à lui qu'elles doivent leur saut dans la piscine, complètement habillées, réalisé quelques jours plus tôt.



