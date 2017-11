Secret Story 11 : Barbara cash ! Vivian et Benoît talentueux ?

Par Tom ROBERT | Ecrit pour TF1 |

Toutes les vérités sont-elles bonnes à dire ? Ayant fait leur grand retour à l'issue du dernier prime, Vivian (Secret Story 8) et Sarah (Secret Story 10) passent la semaine avec les actuels Habitants de la Maison des Secrets. Les deux anciens candidats ont un énorme pouvoir : ils ont chacun en leur possession une carte « Maître des nominations » qu'ils devront remettre à l'Habitant de leur choix. Pour ce faire, Sarah et Vivian prennent la température, ils discutent et apprennent à connaître leurs successeurs. Et quoi de mieux qu'une partie d'action ou vérité pour réellement faire connaissance avec eux ? Bon enfant comme il l'a toujours été, celui qui a partagé un secret avec Nathalie propose donc de jouer.

Réunis dans le salon, les deux clans de cette 11e saison se questionnent et/ou se mandatent de challenges plus farfelus les uns que les autres. Quand Sarah demande à Barbara quel candidat est-elle « la moins ravie de revoir », elle répond Charlène - ambiance ! Cette dernière n'est pas surprise, elle réitère les propos qu'elle a toujours tenus à l'égard de Barbara, à savoir qu'elle n'a pas apprécié son comportement des derniers jours. Toutefois, quand arrive le tour de Laura, des sourires s'esquissent enfin. Elle demande en effet à Benoît de refaire l'asticot. Bon camarade, le jeune homme s'exécute. Amusé et interloqué par la scène, Vivian décide de l'accompagner. Il entreprend alors une course avec le petit ami de Charlène. Supervisés par Noré, les deux adversaires s'affrontent. Lequel remportera la victoire ?

>> À (re)voir : Vivian a déjà choisi son clan. Regardez !