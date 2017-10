Secret Story 11 - Barbara sous le choc : Alain lui tourne le dos

Par ZY | Ecrit pour TF1 |

Kamila, Jordan, Bryan et Barbara sont les quatre nominés de la semaine. Ce jeudi soir, à l'issue de l'Hebdo, l'un d'eux quittera définitivement l'aventure. Mais avant de découvrir le verdict du public, la Voix propose, comme chaque semaine aux Habitants, de se prononcer en faveur de l'Habitant qu'ils soutiennent ou de désigner celui qu'ils veulent voir quitter l'aventure.



Ce mercredi soir, la Voix a ainsi invité les étudiants du Campus des Secrets à faire la caricature du nominé qu'ils souhaitent voir partir. Laura a ainsi choisi Jordan. Barbara, Cassandre et Benjamin ont dessiné Bryan. Mais tous les autres, à savoir Benoît, Shirley, Kamila, Bryan, Noré et Jordan, se sont tous ligués contre Barbara. Mais si ces choix sont peu surprenants, celui d'Alain est, quant à lui, plutôt perturbant. En effet, contre toute attente, le beau brun a décidé de dessiner la jolie blonde. Un choix étonnant tant ces dernières semaines, les deux camarades semblaient sur la même longueur d'onde, partageant la même chambre, la même complicité avec Laura et des discussions à trois jusqu'au bout de la nuit.



Mais Alain semble tout de même avoir des griefs contre sa camarade. Ainsi, il lui reproche son côté lunatique et le fait qu'ils n'aient pas eu de vrais échanges depuis quelques jours. Ce dernier semble avoir peur du tempérament quelque peu changeant de sa camarade. Mais face à tant de reproches, Barbara reste sans voix. Complètement abasourdie par ce choix inattendu, la jolie blonde ne trouve rien à dire à Alain.



Alain en voudrait-il à Barbara de le délaisser en faveur de Benjamin ? A-t-il peur que sa camarade le nomine à nouveau ? En tout cas, ce choix ne risque pas de redonner confiance aux deux Habitants.